Президент Украины попросил премьер-министра Италии закрыть представительские офисы самопровозглашенных ДНР и ЛНР

Президент Украины Владимир Зеленский попросил премьер-министра Италии Джузеппе Конте закрыть представительские офисы самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Об этом сообщила пресс-служба украинского главы государства, который сейчас находится в Италии с официальным визитом. Также украинский президент обсудил с Конте дело бойца Нацгвардии Украины Виталия Маркива, находящегося в заключении в Италии. При этом он выразил понимание того, что Конте не может влиять на итальянский суд. В рамках своего визита в Италию Зеленский также встретился с президентом страны Серджио Маттареллой. Лидеры стран обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, включая поддержку Италией процесса реформ на Украине и вопросы интеграции Украины в евроатлантические структуры. Сегодня Зеленский нанесет официальный визит в Ватикан.