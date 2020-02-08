Так назовут площадь «Под каштанами», на которой расположено здание посольства России. Об этом сообщил мэр чешской столицы Зденек Гржиб. По его словам, голосование по этому вопросу состоится 24 февраля. А уже через три дня — 27 февраля, в день годовщины убийства российского политика — должна пройти официальная церемония переименования, передает РИА Новости.
Два года назад площадь в Вашингтоне напротив главного входа в посольство России назвали в честь Немцова.
Площадь в Праге переименуют в честь Бориса Немцова
Так назовут площадь «Под каштанами», на которой расположено здание посольства России. Об этом сообщил мэр чешской столицы Зденек Гржиб. По его словам, голосование по этому вопросу состоится 24 февраля. А уже через три дня — 27 февраля, в день годовщины убийства российского политика — должна пройти официальная церемония переименования, передает РИА Новости.