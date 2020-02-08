Россия отказалась дать Белоруссии скидку на нефть

Поставки продолжатся на коммерческих условиях, сообщил замруководителя администрации президента Дмитрий Козак. По его словам, если предоставлять скидки, то необходимо вводить госрегулирование нефтяного рынка, что власти делать не могут, дабы не ставить в непонятное положение наши нефтяные компании. Козак отметил, что цены на сырую нефть формируются рынком, а не регулируются административно. В то же время он пообещал, что российское правительство будет способствовать заключению соглашений, которые обеспечат Минск необходимыми объемами нефти. Замруководителя кремлевской администрации также сказал, что Россия будет поставлять газ Белоруссии в нынешнем году на условиях прошлого года.