В Netflix назвали запрещенные к показу в ряде стран фильмы и сериалы

Так, в Сингапуре с платформы убрали картину Мартина Скорсезе «Последнее искушение Христа», а жителям Вьетнама была недоступна лента Стэнли Кубрика «Цельнометаллическая оболочка». Документальный фильм «Мост», который рассказывает о попытках самоубийств на мосту через пролив Золотые Ворота в Сан-Франциско, запретили на территории Новой Зеландии. Все эти ограничения действовали в период с 2015 по 2019 год. В этом году компании Netflix пришлось ограничить к просмотру в Сингапуре фильм-комедию The Last Hangover бразильской комик-группы Porta dos Fundos.