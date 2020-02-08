Белый дом уволил эксперта по Украине из Совета нацбезопасности Александра Виндмана

Его называют «ключевым свидетелем» по делу об импичменте президенту Дональду Трампу. Он давал показания в ноябре прошлого года. По словам адвоката Дэвида Прессмена, его клиента уволили за то, «что он говорил правду», сообщает Business Insider. Из Белого Дома Виндмана вывели в сопровождении охраны. Кроме того, из американского СНБ уволили его брата-близнеца Евгения, сообщил Прессман. Как ожидается, Александр Виндман вернется на службу в Пентагон. Пока неизвестно, какую именно должность он там займет. Ранее телеканал CNN сообщал, что срок службы Виндмана в Белом доме по плану должен закончиться в июле.