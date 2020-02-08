Суд конфисковал дом стоимостью 78 миллионов рублей у бывшего министра строительства Ставропольского края, осужденного по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона. Здание было зарегистрировано на родственницу супруги чиновника, которая не имела соответствующего дохода для его строительства. На сайте Ленинского городского суда говорится, что общая площадь дома составляет почти 665 квадратных метров.