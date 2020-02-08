В Казани простятся с депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным, погибшим при крушении вертолета в Татарстане

В Казани простятся с депутатом Госдумы от «Единой России» Айратом Хайруллиным, погибшим при крушении вертолета в Татарстане. Церемония пройдет в государственной филармонии имени Габдуллы Тукая. Она начнется в 11 часов. Об этом написал в Instagram председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин. В свою очередь источник во фракции сообщил ТАСС, что Хайруллина похоронят сегодня до полудня на его малой родине, в Казани.

По информации Приволжского следственного управления на транспорте, вертолет разбился накануне днем вблизи населенного пункта Лаишево. На борту находились три человека, двое выживших с серьезными травмами направлены в больницу. Хайруллин погиб на месте.