На город Ингем в Австралии обрушился торнадо из летучих мышей

На опубликованных в сети кадрах видно, как тысячи животных кружат в небе, сообщает Би-би-си. Отмечается, что в последнее время популяция фруктовых летучих мышей в этом районе сильно возросла. Они мешают местным жителям спать. Помимо шума, многие недовольны появившейся из-за мышей грязью и запахом. При этом, животных запрещено истреблять, поскольку они защищены законом. Местные власти предпринимают попытки «отогнать» рукокрылых обратно в лес.
2020-02-08T03:08:00+03:00
2020-02-08T03:09:14+03:00
https://echo.msk.ru/news/2584374-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:08, 08 февраля 2020
Загрузка комментариев...