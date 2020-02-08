На город Ингем в Австралии обрушился торнадо из летучих мышей

На опубликованных в сети кадрах видно, как тысячи животных кружат в небе, сообщает Би-би-си. Отмечается, что в последнее время популяция фруктовых летучих мышей в этом районе сильно возросла. Они мешают местным жителям спать. Помимо шума, многие недовольны появившейся из-за мышей грязью и запахом. При этом, животных запрещено истреблять, поскольку они защищены законом. Местные власти предпринимают попытки «отогнать» рукокрылых обратно в лес.