Олег Дерипаска проиграл спор о выплате более 95 миллионов долларов экс-главе Внешэкономбанка Владимиру Чернухину

Апелляционный суд Лондона вынес решение по многолетней тяжбе за право владением 50% «Трехгорной мануфактуры», пишет Forbes. Чернухин, который в свое время занимал должности председателя ВЭБа и замминистра финансов в правительстве Михаила Касьянова, в конце 2017 года обратился в международный арбитражный суд в Лондоне, обвинив Дерипаску в недружественном поглощении Трехгорной мануфактуры. Тогда суд встал на сторону истца. Теперь апелляционный суд оставил это решение в силе.
2020-02-08T03:07:00+03:00
2020-02-08T03:08:34+03:00
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03:07, 08 февраля 2020
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