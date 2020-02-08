Олег Дерипаска проиграл спор о выплате более 95 миллионов долларов экс-главе Внешэкономбанка Владимиру Чернухину

Апелляционный суд Лондона вынес решение по многолетней тяжбе за право владением 50% «Трехгорной мануфактуры», пишет Forbes. Чернухин, который в свое время занимал должности председателя ВЭБа и замминистра финансов в правительстве Михаила Касьянова, в конце 2017 года обратился в международный арбитражный суд в Лондоне, обвинив Дерипаску в недружественном поглощении Трехгорной мануфактуры. Тогда суд встал на сторону истца. Теперь апелляционный суд оставил это решение в силе.