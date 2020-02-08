Россия на фоне повышенного спроса на медицинские маски, вызванного вспышкой коронавируса, может втрое увеличить их производство. Однако в этом случае страна может столкнуться с их перепроизводством после спада ажиотажа, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Сейчас, по его словам, предприятия работают с нагрузкой 130% и производят почти 900 тысяч штук в сутки. По его словам, министерство делает все, для того чтобы не случилось дефицита. Он отметил, что маски скупает не только население, но и аптечные сети, которые затем вывозят их за пределы страны. Несмотря на это, вводить ограничения на их покупку власти не намерены, передает «РИА Новости».
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о беспрецедентном росте стоимости медицинских масок. По ее словам, в отдельных аптеках цена на эти изделия поднялась с 1,5 до 70, а то и 100 рублей. Комментируя эту ситуацию, президент Владимир Путин потребовал отбирать лицензии у аптек, завышающих цены.
Россия на фоне повышенного спроса на медицинские маски может втрое увеличить их производство
Россия на фоне повышенного спроса на медицинские маски, вызванного вспышкой коронавируса, может втрое увеличить их производство. Однако в этом случае страна может столкнуться с их перепроизводством после спада ажиотажа, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Сейчас, по его словам, предприятия работают с нагрузкой 130% и производят почти 900 тысяч штук в сутки. По его словам, министерство делает все, для того чтобы не случилось дефицита. Он отметил, что маски скупает не только население, но и аптечные сети, которые затем вывозят их за пределы страны. Несмотря на это, вводить ограничения на их покупку власти не намерены, передает «РИА Новости».