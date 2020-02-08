Россия на фоне повышенного спроса на медицинские маски может втрое увеличить их производство

Россия на фоне повышенного спроса на медицинские маски, вызванного вспышкой коронавируса, может втрое увеличить их производство. Однако в этом случае страна может столкнуться с их перепроизводством после спада ажиотажа, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Сейчас, по его словам, предприятия работают с нагрузкой 130% и производят почти 900 тысяч штук в сутки. По его словам, министерство делает все, для того чтобы не случилось дефицита. Он отметил, что маски скупает не только население, но и аптечные сети, которые затем вывозят их за пределы страны. Несмотря на это, вводить ограничения на их покупку власти не намерены, передает «РИА Новости».

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о беспрецедентном росте стоимости медицинских масок. По ее словам, в отдельных аптеках цена на эти изделия поднялась с 1,5 до 70, а то и 100 рублей. Комментируя эту ситуацию, президент Владимир Путин потребовал отбирать лицензии у аптек, завышающих цены.