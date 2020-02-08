Международное рейтинговое агентство Fitch сохранило суверенный рейтинг России на уровне BBB

Прогноз стабильный. Об этом говорится в отчете, опубликованном на его сайте. Агентство при этом обозначило риски для России. Fitch не ожидает изменений в государственной политике и считает, что неспособность поднять реальные доходы несет риск социального давления на правительство. Также отмечается, что последствия вспышки коронавируса могут повлиять на внешний спрос, цены на сырье и снижение объема добычи нефти. Агентство указывает, что рейтинг России должен был бы находиться на отметке «BBB+», если бы не санкции и геополитическая напряженность, которые занижают рейтинг на одну ступень.