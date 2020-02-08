Сборная России по хоккею проведет матч в рамках Шведских игр против хозяев турнира

Встреча пройдет в Стокгольме. Начало в 18:15 мск. В стартовой игре третьего этапа Евротура россияне в Хельсинки проиграли финнам со счетом 0:3. Все три шайбы были пропущены в начале стартового периода, что заставило тренерский штаб поменять вратаря. Голкипера казанского «Ак Барса» Тимура Билялова заменил его коллега из петербургского СКА Александр Самонов. После поражения от финнов и победы шведов над чехами со счетом 2:1 россияне опустились на последнее место общего зачета Евротура.