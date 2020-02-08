Канадские юристы подали коллективный иск к властям Ирана более чем на 1 миллиард долларов за сбитый украинский самолет

Такую суму они требуют за 63 погибших пассажиров, сообщает Reuters со ссылкой на документ и адвоката Джона Арнольда. Ответчиками по делу стали руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и главнокомандующие Корпуса стражей исламской революции. Их обвинили в «сознательном и умышленном акте терроризма». Имя главного истца не раскрывается, но, по предварительной информации, им является близкий родственник одного из погибших. Агентство отмечает, что его личность должна оставаться в секрете из-за угрозы безопасности его семье в Иране со стороны властей. Официальных комментариев со стороны Ирана и Канады пока нет.