Число погибших от нового коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло почти до 700 челове

Число погибших от нового коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло почти до 700 человек, число заразившихся составило около 25 тысяч. Об этом сообщает региональный комитет здравоохранения. Таким образом общее число умерших в Китае приблизилось к 720. Из больниц выписано свыше 1100 пациентов. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного

значения. В России выявлены два случая заболеванеия – в Забайкальском крае и Тюменской области.