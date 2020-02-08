Следователи назвали три основные версии катастрофы вертолета в Татарстане, где погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин

Это — ошибка пилотирования, техническая неисправность и неблагоприятные метеоусловия. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека, сообщает пресс-служба Следственного комитета России. Частный вертолет Bell, на борту которого находились три человека, потерпел крушение в районе города Лаишево накануне днем. Пилот и один пассажир выжили, еще один пассажир скончался. Погибшим оказался депутат-единоросс. Росавиация сформировала комиссию для выяснения обстоятельств и причин авиапроисшествия. Прощание с Хайруллиным и его похороны состоятся сегодня в Казани.
2020-02-08T02:06:00+03:00
2020-02-08T02:08:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:06, 08 февраля 2020
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