Следователи назвали три основные версии катастрофы вертолета в Татарстане, где погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин

Это — ошибка пилотирования, техническая неисправность и неблагоприятные метеоусловия. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека, сообщает пресс-служба Следственного комитета России. Частный вертолет Bell, на борту которого находились три человека, потерпел крушение в районе города Лаишево накануне днем. Пилот и один пассажир выжили, еще один пассажир скончался. Погибшим оказался депутат-единоросс. Росавиация сформировала комиссию для выяснения обстоятельств и причин авиапроисшествия. Прощание с Хайруллиным и его похороны состоятся сегодня в Казани.