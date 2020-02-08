Российские власти не будут вмешиваться в процесс формирования стоимости нефти для Белоруссии

Поставки будут производиться компаниями по рыночной цене, заявил замглавы администрации президента Дмитрий Козак, передает ТАСС. По его словам, если предоставлять скидки, то необходимо было бы вводить госрегулирование нефтяного рынка, что власти сделать не могут, а также не могут менять постоянно правила игры, ставить в непонятное положение наши нефтяные компании, — сказал Козак. В то же время он пообещал, что российское правительство будет способствовать заключению соглашений, которые обеспечат Минск необходимыми объемами нефти. Козак также отметил, что Россия будет поставлять газ Белоруссии в нынешнем году на условиях прошлого года. Ранее соглашение было рассчитано только на два месяца, до марта.