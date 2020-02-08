Сотрудник СНБ США Александер Виндман, давший показания против Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента, уволен

Сотрудник Совета нацбезопасности США Александер Виндман, давший показания против президента Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента, уволен. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на адвоката Виндмана Дэвида Прессмена. По его словам,"каждому американцу понятно, почему работа этого человека завершилась, почему у страны теперь на одного солдата, служившего в Белом доме, меньше. Виндмана попросили уйти за то, что он сказал правду", — сказал юрист. По данным американских СМИ, подполковника вывели из Белого дома в сопровождении охраны. Соответствующую информацию подтвердил и адвокат. Ранее Трамп ранее сказал журналистам, что Белый дом пока не принимал подобного кадрового решения. Виндман, прикомандированный к СНБ из Пентагона, по данным источника Рейтер, вернется в военное ведомство.
2020-02-08T01:12:00+03:00
2020-02-08T01:13:29+03:00
https://echo.msk.ru/news/2584354-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:12, 08 февраля 2020
Загрузка комментариев...