Сотрудник СНБ США Александер Виндман, давший показания против Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента, уволен

Сотрудник Совета нацбезопасности США Александер Виндман, давший показания против президента Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента, уволен. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на адвоката Виндмана Дэвида Прессмена. По его словам,"каждому американцу понятно, почему работа этого человека завершилась, почему у страны теперь на одного солдата, служившего в Белом доме, меньше. Виндмана попросили уйти за то, что он сказал правду", — сказал юрист. По данным американских СМИ, подполковника вывели из Белого дома в сопровождении охраны. Соответствующую информацию подтвердил и адвокат. Ранее Трамп ранее сказал журналистам, что Белый дом пока не принимал подобного кадрового решения. Виндман, прикомандированный к СНБ из Пентагона, по данным источника Рейтер, вернется в военное ведомство.