Сбой в работе «Твиттера» наблюдается в ряде стран

Это следует из данных сервиса «Даундетектор», отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов. Наиболее активно сообщают о неполадках жители США, Великобритании и Японии. В России с проблемами столкнулись пользователи из Москвы. По данным сервиса, 46% пользователей не могут зайти на сайт соцсети. Еще 34% испытывают проблемы с приложением для iPhone или iPad, а 18% — с приложением на платформе Android.