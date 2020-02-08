Сбой в работе «Твиттера» наблюдается в ряде стран

Это следует из данных сервиса «Даундетектор», отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов. Наиболее активно сообщают о неполадках жители США, Великобритании и Японии. В России с проблемами столкнулись пользователи из Москвы. По данным сервиса, 46% пользователей не могут зайти на сайт соцсети. Еще 34% испытывают проблемы с приложением для iPhone или iPad, а 18% — с приложением на платформе Android.
2020-02-08T01:10:00+03:00
2020-02-08T01:11:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:10, 08 февраля 2020
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