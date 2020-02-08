Главное российское сообщество IT-специалистов «Хабрахабр» перенесло регистрацию юридического лица из России на Кипр

На это обратил внимание телеграм-канал Эшер II. При авторизации на «Хабре» появляется сообщение об изменении в пользовательском соглашении начиная с 7 февраля. Телеграм-канал предположил, что изменение регистрации связано с нежеланием «Хабра» выполнять обязательства в качестве организатора распространения информации.
2020-02-08T01:08:00+03:00
2020-02-08T01:10:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:08, 08 февраля 2020
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