Главное российское сообщество IT-специалистов «Хабрахабр» перенесло регистрацию юридического лица из России на Кипр

На это обратил внимание телеграм-канал Эшер II. При авторизации на «Хабре» появляется сообщение об изменении в пользовательском соглашении начиная с 7 февраля. Телеграм-канал предположил, что изменение регистрации связано с нежеланием «Хабра» выполнять обязательства в качестве организатора распространения информации.