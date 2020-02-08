Новым замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства назначен Александр Козлов. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Он будет отвечать за цифровизацию отрасли, рассказали ТАСС в пресс-службе Минстроя. Ранее Козлов занимал пост министра информационных технологий и связи Челябинской области.