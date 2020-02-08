Авиация МЧС доставит гуманитарный груз в Китай, где произошла вспышка коронавируса

Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин. Рейс запланирован на субботу из аэропорта Раменское, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства. Подразделения МЧС комплектовали груз из Московской, Тверской и Воронежской областей. В качестве гумпомощи в Китай доставят средства индивидуальной защиты и медицинские препараты.