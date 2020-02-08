Международное рейтинговое агентство Fitch сохранило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном на уровне «BBB». Прогноз стабильный. Как говорится в сообщении агентства, это отражает надежную и последовательную политическую базу страны, которая поддерживает улучшение макроэкономической стабильности и устойчивость к потрясениям. Агентство также отметило, что Россия продолжает сохранять низкий уровень внешнего долга и увеличивать государственный бюджет. При этом Fitch отметило сохранение рисков, связанных с геополитической напряженностью и существующими санкциями. Fitch также полагает, что приверженность к таргетированию инфляции, гибкость обменного курса и разумная налогово-бюджетная стратегия способствуют росту макроэкономической стабильности, повышению устойчивости к внешним факторам и снижению зависимости от цен на нефть.