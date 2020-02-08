Россия сегодня направит гуманитарную помощь Китаю

Это сделают из-за нового типа коронавируса, который продолжает распространяться в стране. Число заболевших приближается к 30ти тысячам, болезнь унесла жизни более шестисот человек.

Самолёт МЧС доставит в Китай средства индивидуальной защиты и медицинские препараты. Жители страны, где произошла вспышка нового типа коронавируса, получат почти 200 кубометров груза. Его формировали в нескольких регионах: Подмосковье, Тверской и Воронежской областях. Препараты должна получить и недавно построенная в китайском Ухане клиника для лечения больных коронавирусом. Она рассчитана на тысячу человек. Гуманитарную помощь поручил сформировать и отправить Пекину президент Путин. Напомню, Москва в среду вывезла военно-транспортными самолётами из Уханя — эпицентра распространения болезни — 128 российских туристов и ещё 16 граждан Армении, Белоруссии, Казахстана и Украины. Всех доставили в Тюменскую область. Люди при этом жаловались на ужасные условия перелёта, в самолёте не было туалета — вместо него стояло ведро. Кроме того, на борту было холодно и многие туристы замёрзли. Перелёт, отметим, длился 13 часов.

Троих туристов из санатория в Тюменской области перевели в инфекционное отделение. У них слегка поднялась температура, медики ждут резульатата анализов, передаёт Интерфакс. К этому дню коронавирус выявили почти в 25ти странах, включая Россию, здесь двое заболевших, оба граждане Китая.