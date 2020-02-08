Сегодня на Юго-Востоке Москвы пройдет акция против внесения поправок в Конституцию

Гражданская коалиция «Третья Сила», которая выступает организатором мероприятия, планирует провести шествие по окрестным улицам станции метро Братиславская. Акция будет согласованной Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции утвердил место и время проведения мероприятия численностью до 2 тысяч человек. Чтобы заявить о своей позиции, в Марьино приедут противники президентских инициатив по изменению в Конституции, которые предполагают, в частности, приоритет российского законодательства над международным, ограничение президентских сроков двумя без перераспределение властных полномочий в пользу Парламента и запрет занимать значимые государственные посты лицам с двойным гражданством.

Ряд улиц на Юго-Востоке столицы на время шествия будут перекрыты.