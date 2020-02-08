В Канаде подан иск к Ирану из-за крушения украинского «Боинга»

Родственники погибших требуют компенсации на сумму больше миллиарда долларов. Как сообщает агентство «Рейтер», в иске содержится предположение, что крушение самолета было сознательным актом терроризма. Иранские военные под давлением международного сообщества признали, что 8 января сбили самолет «Международных авиалиний Украины». Власти страны утверждают, что лайнер был принят за вражескую цель. На его борту были 176 человек.