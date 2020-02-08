В Канаде подан иск к Ирану из-за крушения украинского «Боинга»

Родственники погибших требуют компенсации на сумму больше миллиарда долларов. Как сообщает агентство «Рейтер», в иске содержится предположение, что крушение самолета было сознательным актом терроризма. Иранские военные под давлением международного сообщества признали, что 8 января сбили самолет «Международных авиалиний Украины». Власти страны утверждают, что лайнер был принят за вражескую цель. На его борту были 176 человек.
2020-02-08T00:00:00+03:00
2020-02-08T00:03:09+03:00
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00:00, 08 февраля 2020
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