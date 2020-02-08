Российское посольство в Праге может оказаться на площади Бориса Немцова

Одобрила переименование городская комиссия по топонимике. Как сообщил градоначальник чешской столицы Зденек Гриб, голосование по этому вопросу может пройти 24 февраля, чтобы успеть провести торжественную церемонию 27 февраля, когда 5 лет назад рядом с Кремлем был убит Борис Немцов. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на чешские СМИ. Два года назад в Вашингтоне в честь Бориса Немцова была переименована улица у российского посольства. Затем скверы памяти Бориса Немцова рядом с российскими дипмиссиями появились в Вильнюсе и в Киеве.