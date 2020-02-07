Компания Apple оштрафована во Франции за преднамеренное ухудшение работы ее устройств

Сумма составила 25 миллионов евро. Расследование провело главное управление по вопросам конкуренции, потребления и борьбе с мошенничеством по запросу прокуратуры Парижа. На сайте ведомства говорится, что владельцы айфонов не были проинформированы, что обновления для их операционной системы замедляли работу смартфонов.
2020-02-07T23:00:00+03:00
2020-02-07T23:02:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:00, 07 февраля 2020
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