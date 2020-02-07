Компания Apple оштрафована во Франции за преднамеренное ухудшение работы ее устройств

Сумма составила 25 миллионов евро. Расследование провело главное управление по вопросам конкуренции, потребления и борьбе с мошенничеством по запросу прокуратуры Парижа. На сайте ведомства говорится, что владельцы айфонов не были проинформированы, что обновления для их операционной системы замедляли работу смартфонов.