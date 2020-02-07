С выборов в США снялся один из конкурентов Дональда Трампа

От дальнейшего участия в президентской гонке отказался бывший конгрессмен, республиканец Джо Уолш. В эфире CNN он при этом назвал Доанльда Трампа наибольшей угрозой для страны и пообещал сделать все возможное, чтобы его остановить. Уолш добавил, что любой демократ будет лучше Трампа в Белом доме. На внутрипартийных выборах кандидата в президенты от республиканской партии, которые пока прошли только в штате Айова, Трамп набрал больше 97% голосов. Джо Уолш и еще один претендент, бывший губернатор Массачусетса Билл Уэлт, получили меньше процента.