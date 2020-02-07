Прощание с погибшим депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным пройдет завтра в Казани

Церемония начнется в 11 часов в филармонии. Это сообщили в думской фракции «Единой России». Частный вертолет с Хайруллиным на борту сегодня разбился в Татарстане. Пилот и еще один человек выжили, они доставлены в больницу. Как сообщили в Росавации, крушение могло произойти из-за плохих метеоусловий.
2020-02-07T23:00:00+03:00
2020-02-07T23:01:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:00, 07 февраля 2020
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