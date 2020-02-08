Россия будет поставлять в 2020 году газ Белоруссии по цене прошлого года

По поставкам нефти переговоры будут продолжены, сообщил замглавы кремлевской администрации Дмитрий Козак. По его словам, Минск настаивает на скидке, но в России цены на нефть определяются рынком, а не административными мерами, передает «Интерфакс». Дмитрий Козак добавил, что Москва и Минск также продолжат обсуждение интеграционных процессов. В переговорах в Сочи участвовали лидеры двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко.