Охрана Минэнерго собиралась закупить наклейки с надписью «Обама чмо»

Юрист северокавказского филиала предприятия утверждает, что это ошибка. По его словам, в текстовом редакторе произошла автозамена, — передает сайт «Открытые медиа», но какое именно наименование превратилось в «Обама чмо» – не уточняется. По документам, стоимость одной наклейки – 81 рубль.
2020-02-07T22:30:00+03:00
2020-02-07T22:32:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:30, 07 февраля 2020
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