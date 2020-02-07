Украина намерена построить в Донбассе две военные базы по стандартам НАТО

Как заявил министр обороны Андрей Загороднюк, они появятся в Мариуполе и Северодонецке, — сообщается на сайте украинского военного ведомства. В прошлом году Андрей Загороднюк сказал, что опыт пятилетней войны с Россией – это преимущество Украины для вступления в НАТО.