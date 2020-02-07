Украина намерена построить в Донбассе две военные базы по стандартам НАТО

Как заявил министр обороны Андрей Загороднюк, они появятся в Мариуполе и Северодонецке, — сообщается на сайте украинского военного ведомства. В прошлом году Андрей Загороднюк сказал, что опыт пятилетней войны с Россией – это преимущество Украины для вступления в НАТО.
2020-02-07T22:30:00+03:00
2020-02-07T22:31:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:30, 07 февраля 2020
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