Лидеры России и Белоруссии договорились о ценах на газ, а по нефти – нет

Минск в 2020 году будет получать газ на прошлогодних условиях. Это сообщил по итогам многочасовых переговоров в Сочи двух делегаций замглавы кремлевской администрации Дмитрий Козак. Он добавил, что по поставкам нефти Белоруссия запросила скидку, но Россия, по его словам, не может это сделать, потому что пришлось бы вводить государственное регулирование цен, которые определяются рынком, передают информагентства.