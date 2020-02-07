Константин Косачев: Санкции против России «стали инструментом недобросовестной конкуренции со стороны США»

Санкции против России «стали инструментом недобросовестной конкуренции со стороны США». Такое мнение выразил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Санкции сейчас стали инструментом недобросовестной конкуренции со стороны США. Они давят наш Северный поток-2 не из-за того, что мы присоединили Крым, а из-за того, что он мешает поставкам их собственного сжиженного газа в Европу», — заявил он.

При этом сенатор подчеркнул, что санкции со стороны Запада Россия выдерживает и продолжает при этом «нормально развиваться». «Мы накопили дополнительные финансовые ресурсы – подушку безопасности — и находимся в плюсе в нашем экономическом развитии. Представьте, каким мог бы быть этот плюс, если бы не было этих санкций. Значит, у нас нормальная прогрессивная экономическая политика и здоровая экономика, если даже при таких жестких санкциях мы остаемся в плюсе», — заключил К.Косачев.