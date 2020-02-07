К.Косачев считает некорректным, когда страны используют историю, чтобы упрекать Россию в препятствовании их развитию

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает некорректным то, что некоторые страны Европы используют историю, чтобы упрекать Россию в препятствовании их развитию. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По его мнению, плохо, когда история становится инструментом политики, и понятно, почему именно «история Второй мировой и Великой Отечественной войны, а также послевоенная история» стала этим инструментом.

«Почему это происходит, понятно. Для целого ряда стран очень важно себя позиционировать как естественную составную интегрированную часть прогрессивного мирового сообщества, которую из этого сообщества все время выдергивала соседняя страна. Будь то Российская империя, СССР или Россия» — сказал К.Косачев.

То есть, добавил сенатор, у этих стран был «некий естественный путь развития, который абсолютно совпадал с тем путем, который прошли западные европейские страны или США».

«А вот они бы прошли тот же самый путь, если бы им не мешала Россия. Это, с их точки зрения, некое подтверждение либерально-европейского западного знака качества. Мол, вот оно наше естество, но Россия нам не дала стать такими, какими мы всегда были», — отметил он.

По мнению К.Косачева, это «неправда». «В истории все было гораздо сложнее: не было ни белых, ни черных наций. Каждая нация шла своим путем, и у каждой были взлеты и падения. И каждая нация неоднократно пыталась решить задачи своего развития за счет подавления ближних и дальних соседей. У каждой были такие амбиции», — добавил он.

19 сентября 2019 года Европарламент 535 голосами «за», 66 голосами «против» и 52 воздержавшимися принял резолюцию «О важности европейской памяти для будущего Европы», в которой вина за развязывание Второй мировой войны в равной степени возлагается на нацистскую Германию и Советский Союз.

Инициаторами этого документа выступили польские евродепутаты.