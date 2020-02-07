Возбуждено уголовное дело по факту крушения вертолета, на борту которого был депутат Госдумы Айрат Хайруллин

Член «Единой России» погиб, пилот и еще один пассажир направлены в больницу.

Лидер думской фракции «Единой России» Сергей Неверов выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Айрат Хайруллин считался одним из самых богатых людей страны. В середине прошлого десятилетия Форбс оценивал его состояние в 600 миллионов долларов. Сам Хайруллин неоднократно с гордостью говорил о своей предпринимательской деятельности.

По данным журнала Форбс, начало бизнеса Айрата Хайруллина было связано с торговлей пивом и импортом фруктов. Затем он создал розничную торговую сеть, позднее в его холдинг вошли несколько сельскохозяйственных предприятий.