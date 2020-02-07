Россия и Белоруссия договорились об условиях поставок газа до конца года

Об этом после переговоров в Сочи заявил замглавы кремлевской администрации.

К очередной встречи президентов двух стран повышенное внимание в первую очередь из нового витка энергетических споров. Лукашенко, к примеру, обвинял Москву в невыполнении условий поставок нефти. Судьбоносных новостей из Сочи ждали весь день. Путин и его белорусский коллега успел провести переговоры тет-а-тет, пообедали, даже сыграли в хоккей, где за ними наблюдал бывший премьер Дмитрий Медведев.

О том, что вечерний раунд переговоров с участием делегаций завершился и о его итогах, сообщил замглавы администрации президента Дмитрий Козак. До конца года Белоруссия будет получать российский газ по прошлогодним условиям – это 127 долларов за тысячу кубометров, напоминает «Интерфакс».

Договоренностей по нефти с Минском нет. Скидок, судя по комментариями, Козака, Белоруссия не получит. Иначе пришлось бы вводить госрегулирование этой сферы и ставить нефтяные компании в непонятное положение. Россия обещает посодействовать заключению коммерческих контрактов между компаниями.

Интеграционные процессы также обсуждались делегациями Белоруссии и России. Консультации по этому вопросу будут продолжаться.