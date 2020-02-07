Суд в США отклонил иск 215 конгрессменов против Дональда Трампа

Демократы обвинили президента США в нарушении конституции, — передает агентство Bloomberg. В иске говорится, что в принадлежащих Трампу отелях останавливаются представители иностранных правительств, которые платят за свое пребывание. С позицией истцов не согласился апелляционный суд округа Колумбия.
2020-02-07T21:30:00+03:00
2020-02-07T21:32:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:30, 07 февраля 2020
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