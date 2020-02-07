Суд в США отклонил иск 215 конгрессменов против Дональда Трампа

Демократы обвинили президента США в нарушении конституции, — передает агентство Bloomberg. В иске говорится, что в принадлежащих Трампу отелях останавливаются представители иностранных правительств, которые платят за свое пребывание. С позицией истцов не согласился апелляционный суд округа Колумбия.