Жители Хабаровска с 10 февраля будут обязаны носить медицинские маски из-за коронавируса

Речь идет о медиках, педагогах, сотрудниках банков, работников торговых центров и транспортных компаний. Об этом сообщается на сайте городской администрации. Там утверждается, что маски являются проверенным временем средством защиты. Менять их советуют каждые два часа. При этом в городе действует ограничение на их продажу – по 15 штук в одни руки.