Жители Хабаровска с 10 февраля будут обязаны носить медицинские маски из-за коронавируса

Речь идет о медиках, педагогах, сотрудниках банков, работников торговых центров и транспортных компаний. Об этом сообщается на сайте городской администрации. Там утверждается, что маски являются проверенным временем средством защиты. Менять их советуют каждые два часа. При этом в городе действует ограничение на их продажу – по 15 штук в одни руки.
2020-02-07T21:30:00+03:00
2020-02-07T21:31:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:30, 07 февраля 2020
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