В Праге может вскоре появиться площадь имени Бориса Немцова

Согласие на это дала профильная городская комиссия, — сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на местные СМИ. Ожидается, что голосование по этому вопросу пройдет 24 февраля с тем, чтобы торжественное переименование площади «Под каштанами» могло произойти 27 февраля – в пятую годовщину убийства в Москве Бориса Немцова.