В Праге может вскоре появиться площадь имени Бориса Немцова

Согласие на это дала профильная городская комиссия, — сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на местные СМИ. Ожидается, что голосование по этому вопросу пройдет 24 февраля с тем, чтобы торжественное переименование площади «Под каштанами» могло произойти 27 февраля – в пятую годовщину убийства в Москве Бориса Немцова.
2020-02-07T21:30:00+03:00
2020-02-07T21:30:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:30, 07 февраля 2020
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