Константин Косачев: Не сомневаюсь, что Трамп будет баллотироваться на второй срок

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев не сомневается, что Трамп будет баллотироваться на второй срок. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Не сомневаюсь, что Трамп пойдет на второй срок. Лично мой прогноз: сейчас он имеет колоссальные шансы на переизбрание. Он продолжает нравиться американцам», — сказал он.

По словам К.Косачева, попытка импичмента – это «колоссальная ошибка демократов», и это никак не скажется на его (Д.Трампа) позициях, а последствия в итоге могут дорого стоить им, кто его инициировали.

«Попытка импичмента была колоссальной ошибкой демократов. Можно было элементарно просчитать расклад голосов в Сенате. Было понятно, что никакие обвинения против Трампа республиканцы не пропустят. Это была эмоциональная история, не имеющая отношения к политике. Для Трампа это красная дорожка для переизбрания, а для демократов – выстрел в ногу», — сказал он.