Ботсвана возобновила продажу лицензий на отстрел слонов

Правительство страны это сделало после почти шестилетнего перерыва. Как сообщает агентство Bloomberg, проданы шесть лицензий, каждая из которых дает право на отстрел десяти слонов по цене в 43 тысячи долларов за одно животное. В прошлом году, по инициативе президента Ботсваны, был прекращен мораторий на отстрел слонов, который был введен в 2014-ом году. Это осудили многочисленные организации по защите животных.