Демократы в американском штате Айова завершили подсчет голосов

Это произошло на четвертый день после внутрипартийных выборов кандидата в президенты. Расклад голосов не изменился, первое место занял бывший мэр города Саут-Бэнд открытый гей, 38-летний Пит Бутиджич. С небольшим отставанием на втором месте 78-летний сенатор Берни Сандерс. На третьем месте сенатор Элизабет Уоррен. Бывший вице-президент Джозеф Байден, который считается одним из фаворитов предвыборной гонки, на четвертом месте. Беспрецедентную задержку с публикацией результатов объяснили техническим сбоем.