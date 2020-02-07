Бывший координатор движения «Открытая Россия» в Чувашии получил политическое убежище в Литве

Дмитрий Семенов сказал «Новой газете», что уехал из-за угрозы возбуждения уголовного дела по статье об участии в деятельности нежелательной организации. Несколько лет назад Семенов был оштрафован на тысячу рублей за публикацию в соцсетях фото депутата Госдумы Виталия Милонова с автоматом в руках и в футболке с надписью «Православие или смерть», а ранее этот лозунг был признан экстремистским. Сам же депутат к ответственности привлечен не был.