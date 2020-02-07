Посольство США в России выразило обеспокоенность в связи с нападением в Чечне

Дипмиссия призвала российские власти обеспечить безопасность и защиту правозащитникам и журналистам. Накануне вечером примерно полтора десятка молодых мужчин и женщин напали в Грозном на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину. Их избивали руками и ногами и снимали все это на камеру. В эфире «Эха Москвы» Елена Милашина выразила уверенность, что за нападением стоят чеченские власти. В правительстве Чечни это отрицают.