Посольство США в России выразило обеспокоенность в связи с нападением в Чечне

Дипмиссия призвала российские власти обеспечить безопасность и защиту правозащитникам и журналистам. Накануне вечером примерно полтора десятка молодых мужчин и женщин напали в Грозном на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину. Их избивали руками и ногами и снимали все это на камеру. В эфире «Эха Москвы» Елена Милашина выразила уверенность, что за нападением стоят чеченские власти. В правительстве Чечни это отрицают.
2020-02-07T21:00:00+03:00
2020-02-07T21:02:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:00, 07 февраля 2020
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