В России начнут дезинфицировать супермаркеты в рамках борьбы с коронавирусом

Во всяком случае, в Петербурге розничные сети получили такое предписание от местных чиновников. Об этом сообщает местное издание «Фонтанка». По последним официальным данным, число заболевших в Китае с конца декабря превысило 31 тысячу человек, скончались от коронавируса более 600.