В России начнут дезинфицировать супермаркеты в рамках борьбы с коронавирусом

Во всяком случае, в Петербурге розничные сети получили такое предписание от местных чиновников. Об этом сообщает местное издание «Фонтанка». По последним официальным данным, число заболевших в Китае с конца декабря превысило 31 тысячу человек, скончались от коронавируса более 600.
2020-02-07T21:00:00+03:00
2020-02-07T21:01:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:00, 07 февраля 2020
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