Косачев: Если бы не российское присутствие, Сирия бы давно развалилась

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что российское присутствие в Сирии способствует сохранению целостности этой страны. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я искренне возьмусь утверждать, что мы занимаемся там благим делом. Мы действительно помогаем сирийцам сохранить свою страну — как минимум ее территориальную целостность. Она бы давно уже развалилась, ее бы растащили на куски, если бы не наше там военное присутствие и не возвращение в Сирию, хоть каких-то признаков государственности и единоначалия», — сказал он.