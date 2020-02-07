Создатели мультсериала «Симпсоны» попросили Майка Помпео никогда не использовать кадры из него

Госсекретарь США опубликовал в Твиттере фрагмент, на котором один из персонажей – Лиза Симпсон – рвет бумаги. Помпео это сделал после того, как спикер Палаты представителей, демократ Нэнси Пелоси демонстративно разорвала речь Дональда Трампа у него за спиной, — поясняет газета The Hill.
2020-02-07T20:30:00+03:00
2020-02-07T20:32:09+03:00
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20:30, 07 февраля 2020
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