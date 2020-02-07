Российские власти не намерены вводить ограничение на продажи в аптеках медицинских масок

Об этом сказал глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, дефицита быть не должно. В Федеральной антимонопольной службе сегодня сообщили, что завышенные цены на медицинские маски выявлены почти в 70 регионах, Мантуров добавил, что Россия направит в Китай 2 миллиона медицинских масок в качестве гуманитарной помощи из-за эпидемии коронавируса.
2020-02-07T20:30:00+03:00
2020-02-07T20:31:45+03:00
https://echo.msk.ru/news/2584234-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:30, 07 февраля 2020
Загрузка комментариев...