Двух московских медиков отправили под домашний арест по делу о краже лекарств у онкобольных

Такую меру пресечения избрал Бабушкинский суд Москвы, — передает «Медиазона». О задержании врачей стало известно накануне вечером. По данным МВД, ущерб составил 100 миллионов рублей. В каком онкологическом диспансере работали фигуранты – не уточняется.