Двух московских медиков отправили под домашний арест по делу о краже лекарств у онкобольных

Такую меру пресечения избрал Бабушкинский суд Москвы, — передает «Медиазона». О задержании врачей стало известно накануне вечером. По данным МВД, ущерб составил 100 миллионов рублей. В каком онкологическом диспансере работали фигуранты – не уточняется.
2020-02-07T20:30:00+03:00
2020-02-07T20:31:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:30, 07 февраля 2020
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